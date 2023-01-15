إرهابيون يخطفون 50 امرأة شمال بوركينا فاسو

2023/01/15 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

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واغادوغو- (أ ف ب)

خطف مسلحون إرهابيون نحو 50 امرأة الخميس والجمعة، في أربيندا في شمال بوركينا فاسو، حسبما قال لوكالة فرانس برس، مسؤولون وسكان في هذه البلدة التي تشهد أعمال عنف باستمرار.

ووفق الشهود الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، خُطفت مجموعة أولى من نحو أربعين امرأة على بعد عشرة كيلومترات تقريباً جنوب شرق أربيندا، ثم خُطفت نحو عشرين امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة، غير أن بعض النساء تمكّنّ من الفرار وعُدن إلى أربيندا.

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