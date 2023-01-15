النزاهة: الحبس المشدد لمسؤول عراقي سابق

2023/01/15 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهــة: الحبس الشـديـد لمفتش عام وزارة الصحـة سابـقاً المدان لم يسلم مُستنداتٍ وكتباً رسميَّة تخصُّ مكتب المفتش العام واحتفظ بها في منزله أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ المُفتِّش العامِّ لوزارة الصحَّة سابقاً؛ لامتناعه عن أداء عملٍ من أعمال وظيفته.دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا […]

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