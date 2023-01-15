2023/01/15 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر المكتب الاعلامي لتحالف تقدم ، اليوم الاحد، توضيحا بشان انسحاب النائب رعد الدهلكي عنه.وذكر التحالف في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “يضع المكتب الإعلامي لتحالف تقدم الرأيَ العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقدم توضيح أسباب إنسحاب الدهلكي عن التحالف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقدم توضيح أسباب إنسحاب الدهلكي عن التحالف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقدم توضيح أسباب إنسحاب الدهلكي عن التحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).