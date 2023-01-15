2023/01/15 | 17:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: دعا رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاحد 01/15/2023، برلمان كردستان...

ظهرت المقالة بارزاني يدعو برلمان الإقليم للإسراع في تفعيل مفوضية الانتخابات أولاً على المسلة.

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