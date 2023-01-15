طرحوه أرضا وصعقوه.. فيديو يظهر أمريكيًا يلفظ أنفاسه بعد اعتداء الشرطة عليه

2023/01/15 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حادثة وفاة كينان أندرسون عقب صعقه بسلسلة من الصدمات الكهربائية من مسدس كهربائي خلال محاولة اعتقاله، أظهرت لقطات كاميرا مثبتة المواجهة الأولى بين أندرسون وضابط شرطة لوس أنجلوس في الشارع، وتقول شرطة لوس أنجلوس إن ضباطها كانوا يستجيبون لمكالمة تصادم مروري عندما رأوا أندرسون "يُظهر سلوكًا غير منتظم"، يذكر أن كينان أندرسون هو قريب باتريس كولورز التي شاركت في إطلاق حركة "حياة السود مهمة".

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