2023/01/15 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح الخبير الاقتصادي ضياء محسن، الأحد، نجاح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتجاوز الضغط الأمريكي في تنفيذ مذكرة التفاهم مع شركة سيمنس الألمانية، مؤكدا ان الجانب الأمريكي لا يريد ان تحصل معه هزة جديدة بعد ان فرط بأوراقه مع السعودية والامارات والأردن.

وقال محسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “خطوة السوداني بابرام مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية بمجال الكهرباء كانت خطوة محسوبة وذكية من خلال مراعاته بشكل او آخر وضع بعض الشركات الامريكية بشكل او اخر “.

وأضاف ان ” التوقيع على المذكرة لا يخلو من اتفاق غير معلن من ان شركة سيمنس ستضع حصة لبعض الشركات الامريكية في العقد من خلال استقدام الخبراء وشراء بعض المعدات التي ستستخدم في مجال التوزيع والإنتاج وبناء محطات إنتاجية جديدة “.

وأوضح، أن “حكومة السوداني ستتجاوز الضغط الأمريكي هذه المرة لاسباب تتعلق باشراك بعض الشركات الامريكية للتعاون مع سيمنس، فضلا عن ان الولايات المتحدة لاتريد ان تحصل لديها هزة جديدة بعد ان فقدت اورقها في السعودية والامارات وحتى الأردن باعتباهم باعتبارهم اللاعبون الاساسيون الذين تعتمد عيهم الادارة الامريكية بالمنطقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي يرجح تجاوز حكومة السوداني عقدة الضغط الأمريكي بتمرير عقد سيمنس) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي يرجح تجاوز حكومة السوداني عقدة الضغط الأمريكي بتمرير عقد سيمنس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).