2023/01/15 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت حكومة بيرو، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة دينا بولوارتي، والتي أودت بحياة 42 شخصا على الأقل في الأسابيع الأخيرة.ويسمح الإجراء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعلان حالة الطوارئ في بيروت بسبب الاحتجاجات المركز الخبري الوطني.

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