القبض على 75 مطلوبا للقضاء في ديالى

2023/01/15 | 18:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلقاء القبض تمت خلال الممارسات الامنية.

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