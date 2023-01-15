إعلان موعد والبلد المنظم لـ

2023/01/15 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب آل ثاني عن شكره للمسؤولين العراقيين لدورهم ودعمهم في إنجاح خليجي 25 و"أود أن أشكر الاتحادات الخليجية المشاركة في البطولة ودورها في نجاحها".

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