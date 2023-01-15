2023/01/15 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية، خلال تعاملات مساء اليوم الاحد.

وبلغ سعر البيع 157,750 لكل 100 دولار

فيما بلغ سعر الشراء 156,750 لكل 100 دولار

ويستمر سعر الصرف بالتذبذب، على الرغم من التحركات الحكومية لإعادته إلى سعره الرسمي؛ 145 ألف دينار لكل 100 دولار، وذلك بعد ارتفع قبل إلى وصولا إلى عتبة 160 ألف دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).