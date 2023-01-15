أمانة بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية

2023/01/15 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وقعت أمانة بغداد، الأحد، مذكرة تفاهم مع بلدية غازي عنتاب التركية للتعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصالح العاصمة بغداد.

ونقل بيان للأمانة عن أمين بغداد عمار موسى قوله إن "أمانة بغداد وقعت مذكرة تفاهم بينها وبلدية غازي عنتاب وهي مذكرة عملت على الإعداد لها منذ فترات طويلة إلى أن تم إتمامها وستكون منطلقاً لتعاون مشترك بين أمانة بغداد وبلدية غازي عنتاب في مجال تدوير النفايات والحفاظ على المناطق التراثية والقطاعات الخدمية الأخرى".

وأشار إلى أن "بلدية غازي عنتاب لديها 25 مذكرة تفاهم مع دول عربية وأجنبية وهي من البلديات المهمة في تركيا ورئيسها يرأس اتحاد بلديات عموم تركيا".

وأضاف، أن "هذه المذكرة هي نتاج جهود متظافرة بين أمانة بغداد ووزارة الخارجية ومكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، واليوم تم توقيعها لتكون بمثابة انطلاق لتعاون مشترك يخدم مصالح واهداف العاصمة بغداد".

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