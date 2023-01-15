2023/01/15 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث رئيس هيئة المنافذ اللواء عمر عدنان الوائلي، الأحد، خلال استقباله وفداً إيرانياً تفعيل العمل بنظام الترانزيت عبر 3 منافذ برية.

وقالت الهيئة في بيان، إن "رئيس هيئة المنافذ اللواء عمر عدنان الوائلي استقبل في مكتبه وفدا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية ضم كل من مدير عام الترانزيت والنقل البري الدولي الإيراني ومسؤولة النقل البري في الشرق الأوسط والدول المجاورة ومسؤول التبادل التجاري في العراق وعضو مجلس إدارة اتحاد النقل للقطاع الخاص الإيراني".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء الحديث على أهمية التعاون المشترك بين البلدين ومناقشه آليه تفعيل العمل بنظام الترانزيت عبر المنافذ الحدودية الثلاث (المنذرية، زرباطية، الشلامجة) وتهيئة الطرق والمستلزمات كافة لتسهيل عملية تبادل ومرور البضائع ودعم التجارة والاقتصاد من خلال تشجيع التجارة العابرة للحدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وإيران يبحثان تفعيل العمل بنظام الترانزيت عبر 3 منافذ برية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وإيران يبحثان تفعيل العمل بنظام الترانزيت عبر 3 منافذ برية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).