كربلاء.. فريق طبي ينجح بأستئصال 5 اكياس من كبد عشريني

2023/01/15 | 19:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ٥بواسطة ثقُوبٍ صغيرةٍ في البطن.

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