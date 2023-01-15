قرار نيابي .. إنهاء عضوية “ليث مصطفى الدليمي” بناءً على استقالته”

2023/01/15 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أمراً نيابياً بحق النائب ليث الدليمي.

وبحسب كتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد (15 كانون الثاني 2023)، انه “استناداً إلى المادة (12/ثانيا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، فقد تقرر انهاء عضوية (ليث مصطفى حمود الدليمي) في 2023/1/15 بناءً على استقالته”.

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