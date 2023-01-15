مقتل نائبة أفغانية سابقة في منزلها بكابول

2023/01/15 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كابول- (أ ف ب)

قتل مسلّحون مساء السبت، نائبة أفغانية سابقة مع أحد حرّاسها في منزلها في كابول، حسبما أفادت الشرطة، الأحد.

وكانت مُرسل نبي زاده، التي انتخبت نائبة في البرلمان في ظلّ الحكومة السابقة المدعومة من الغرب، رفضت الفرار من أفغانستان، عندما استولت طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021.

وقُتلت خلال الليل برصاص مجهولين، حسبما صرّح المتحدث باسم الشرطة خالد زادران للصحافة، وأشار في بيان إلى أنّ أحد أشقّائها جُرح أيضاً في الهجوم.

كذلك، أشار المتحدث باسم الشرطة، إلى أنّ القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لمحاولة العثور على المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وانتُخبت مرسل نبي زاده (32 عاماً) التي تتحدّر من ولاية ننغرهار (شرق)، نائبة عن كابول في عام 2018.

وكانت قد تخرّجت في إدارة الأعمال، بعدما أكملت تعليمها في بيشاور بباكستان المجاورة، قبل أن تعود إلى أفغانستان.

وأشادت زميلتها السابقة في البرلمان مريم سليمانخيل بـ«رائدة حقيقية»، وكتبت على تويتر: «امرأة قوية وصريحة وقفت إلى جانب ما تؤمن به حتى في مواجهة الخطر».

وأضافت مريم سليمانخيل: «على الرغم من أنه عُرضت عليها إمكانية مغادرة أفغانستان، إلّا أنّها اختارت البقاء والقتال من أجل شعبها».

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