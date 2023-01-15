2023/01/15 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفذت إدارة العمليات الفيدرالية شعبة البستان في مدينة أم درمان السودانية، اليوم الاحد، عملية أمنية أسفرت عن القبض على أخطر زعماء عصابات النهب المسلح الملقب بـ”جاكي شان”.وقالت صحيفة الانتباهة إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على “جاكي شان” في السودان المركز الخبري الوطني.

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