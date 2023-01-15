2023/01/15 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر مجلس الوزراء،اليوم الاحد، تحويل وزارة المالية ألف باحث اجتماعي الى متعاقدين وفقاً لقراري مجلس الوزراء 315 و 337 لسنة 2019.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يقرر تحويل ألف باحث اجتماعي إلى متعاقدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر تحويل ألف باحث اجتماعي إلى متعاقدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر تحويل ألف باحث اجتماعي إلى متعاقدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).