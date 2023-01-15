السوداني يوجه المحافظين بالتواجد ميدانياً بمواقع المشاريع

2023/01/15 | 19:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد 01/15/2023، مجموعة قرارات...

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