بارزاني يرد بشأن حصار السليمانية: لا يجوز للقرارات الحزبية عرقلة عمل الحكومة

2023/01/15 | 19:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: رد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد 01/15/2023، على ادعاء...

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