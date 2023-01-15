محمد صلاح يصل للمباراة رقم 300 مع الفرق الإنجليزية.. ماذا قدم خلالها؟

2023/01/15 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل النجم المصري محمد صلاح للمباراة رقم 300 بقميص ناديي تشيلسي وليفربول الإنجليزيين في مختلف المسابقات، بعد أن شارك في مواجهة "الريدز" وبرايتون، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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