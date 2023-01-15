النزاهة تكشف عن صدور أمري قبض لمدير عام هيئة استثمار ذي قار السابق

2023/01/15 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أمري قبض بحقِّ المُدير العامِّ لهيئة استثمار ذي قار السابق.الدائرة أكَّدت في بيان صحفي أنَّ “محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض بحق المُدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق، في موضوع المُخالفات الحاصلة في إحالة أحد العقارات كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ ممَّا أدَّى لإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها”.وأضافت إنَّ “المحكمة المذكورة أصدرت أمر قبض ثانياً بحقِّ المُدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في أحد العقارات التي تمَّ طرحها للاستثمار”.وأوضحت الدائرة أنَّ محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمري القبض؛ استناداً لأحكام المادَّتين (340و331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).يُشار إلى أنَّ المحكمة المُختصَّة سبق أن أصدرت أمري استقدام بحقِّ المُدير العامِّ لهيئة استثمار ذي قار السابق في القضيَّتين، لافتةً إلى أنَّ أحد أمري الاستقدام شمل ثلاثة مُتَّهمين آخرين.

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