بعد قراراتها الأخيرة.. وزير الاتصالات في البرلمان قريبًا.. وتحذيرات من “الدولة العميقة”

2023/01/15 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الاحد، عن وجود مساعي لاستضافة وزير الاتصالات هيام الياسري داخل البرلمان لمعرفة حيثيثات القرارات الاخيرة.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملف الاتصالات في العراق مهم وهناك الكثير من التساؤلات حول امنه واسعاره وجودته في ظل السلبيات الكبيرة التي تردنا كل يوم”.

واضاف، أنه “هناك مساعي لاستضافة وزير الاتصالات هيام الياسري داخل مجلس النواب من اجل معرفة حيثيثات القرارات الاخيرة وبيان مدى فعاليتها خاصة، خصوصا أن الشكاوى من سوء الاتصالات والانترنت لا تزال موجودة، بالاضافة الى بيان ما وصلت اليه عملية مكافحة تهريب سعات الانترنيت في المحافظات”.

من جهته، أكد الخبير في مجال الاتصالات احمد الشمري، أن “حملات مكافحة سعات تهريب الانترنيت في زمن الوزير السابق اظهرت وجود مافيات كبيرة تنهب مليارات الدنانير سنويا وهناك اشبه ما يسمى بـ “الدولة العميقة” التي تدعم هذه المافيات”، لافتا الى ان “قرارات الوزارة الاخيرة مهمة ولكن الاهم هو الوصول الى الجودة في الخدمات”.

وأشار الى أن “نجاح تحسين ملف الاتصالات بكل ابعاده يأتي من خلال نقطة مهمة وهي تطبيق حرفي للعقود ومكافحة الفساد والوقوف على ما يدعم مافيات الفساد”، مؤكداً أن “الشركات لن تخاطر بخسائر اموالها المشبوهة”، مشددا: “هذا ما يجب الانتباه له”.

وتابع، أن “الوقت حان لطرح الرخصة الرابعة للهاتف النقال في العراق وتنويع دوائر الانترنت لخلق تنافسية اكبر تسهم في خفض تدريجي للكلف وتحسين الجودة”.

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