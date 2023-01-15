الاستخبارات العسكرية تطيح بأربعة إرهابيين في الأنبار

2023/01/15 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، الاطاحة بأربعة إرهابيين في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن والثلاثين واللواء الأربعين، تم نصب كمائن محكمة في سيطرات الشهيد بسام والتحدي والشهيد احمد الصداك".

وأضاف أن "الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)"، مؤكداً أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

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