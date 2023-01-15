القوى السياسية تخوّل السوداني في رسم خارطة التعامل مع التحالف الدولي

2023/01/15 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خطوات ثابتة وبمشاورة الجميع، هذا ما اعتمده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ تسنمه منصب رئيس الحكومة العراقية، حيث دفعت هذه الخطوات التي تهدف الى تحقيق مصلحة العراقيين، القوى السياسية الى تخويل السوداني بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول قواتهم الموجودة على الأراضي العراقية.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم) إن "التفاهمات التي أفضت إلى تشكيل هذه الحكومة بين مختلف القوى السياسية، انتهت إلى تخويل هذه الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني بالتفاوض مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لترتيب شكل العلاقة وحول تواجد قواتهم داخل العراق وتحديد مهام هذا التواجد بما يتعلق بالتدريب أو والمشورة أو الدعم الأمني".

وفي نهاية تشرين الأول من العام الماضي، صادق البرلمان على حكومة محمد شياع السوداني، بعد عام كامل على إجراء انتخابات، تبعها خلافات سياسية أفضت إلى استقالة كتلة التيار الصدري.

وبحسب المصدر فإن "السوداني يرى أن العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية، أجهزتنا الأمنية قادرة على ردع الإرهاب، ووصلت إلى مرحلة من السيطرة والجهوزية".

وعقب اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وعدد من مرافقيهم، قرب مطار بغداد، مطلع العام 2020، صادق البرلمان على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك، عادل عبد المهدي.

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