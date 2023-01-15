2023/01/15 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت وزارة الكهرباء،اليوم الاحد، ان سبب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية كانت بسبب انحسار اطلاقات الغاز في الوقود المورود

وقال احمد العبادي متحدث وزارة الكهرباء في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “فيما يخص موضوع نقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية كانت بسبب انحسار اطلاقات الغاز وان النقص في الوقود المورد الى صالح المحطات سواء كان مورد او وطني مما حدد احمال الطاقات التوليدية فضلا عن تراجع الانتاج بسبب انحسار اطلاقات الغاز مما اثر سلبيا على ساعات تجهيز الكهرباء، خصوصا في محافظات الفرات الاوسط وبغداد”.

وتابع، ان “المحطات التي تراجع انتاجها بسبب شحة الوقود هي بسماية وتوقف محطة المنصورية وتحديد احمال الخيرات ومحطة الحلة الغازية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: تراجع ساعات التجهيز لنقص الغاز المورد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: تراجع ساعات التجهيز لنقص الغاز المورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).