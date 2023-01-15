2023/01/15 | 19:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: غرد النائب ليث الدليمي..المسلة – متابعة –...

ظهرت المقالة النائب الدليمي: انهاء عضويتنا غير قانوني وادعو النواب للوقوف بوجه دكتاتورية الحلبوسي أولاً على المسلة.

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