2023/01/15 | 19:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صدور أمري قبض بحقِّ المُدير...

ظهرت المقالة مدير عام سابق بذي قار يرتكب مخالفات بإحالة عقارات للاستثمار أولاً على المسلة.

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