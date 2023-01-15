محافظ البنك المركزي: ارتفاع سعر صرف الدولار مشكلة وقتية وسيتم تجاوزها

2023/01/15 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، محافظَ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، بحضور رؤساء ونواب رؤساء لجنتي المالية والاقتصاد النيابيتين.

واستمع الحلبوسي، بحسب بيان لمكتبه، إلى "شرح مفصل عن الإجراءات التي انتهجها البنك المركزي في تنظيم القطاع الاقتصادي ذي الصلة بتداول العملة الأجنبية، سواء البيع النقدي أو تمويل التجارة الخارجية، كما أوضح المحافظ ما اتخذه البنك المركزي من خطوات وما سيتخذه لتخطي هذه المشكلة، مؤكداً أنها وقتية وسيتم تجاوزها حال ترسيخ الأسس التي تم بناؤها لمعالجتها".

وأكد الحلبوسي، أن "المجلس يدعم البنك المركزي العراقي في خطواته لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار، مع التأكيد على ضرورة وضع الحلول التنظيمية التي تعالج الظواهر غير المنظمة في النشاط الاقتصادي عموماً"، داعياً إلى "تفهم التحديات التي تواجه السلطة النقدية وضرورة إسناد إجراءاتها من الجهات المعنية في الدولة".

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