2023/01/15 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QKAAQpRPAHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب من اهالي الانبار يرحب بالجماهير الخليجية على طريقته) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب من اهالي الانبار يرحب بالجماهير الخليجية على طريقته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).