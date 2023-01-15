أوكرانيون قيد التدريب عليها في أمريكا.. هل تغير منظومة

2023/01/15 | 20:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يتلقى فيه عدد من جنود الجيش الأوكراني تدريبات مكثفة على كيفية استخدام منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في قاعدة "فورت سيل" بولاية أوكلاهوما الأمريكية، قال العقيد سيدريك لايتون المحلل العسكري لدى شبكة CNN إن المنظومة معقدة للغاية حيث يتطلب تشغيل إحدى بطارياتها مابين 90 إلى 100 شخص.

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