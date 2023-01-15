2023/01/15 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت كوريا الجنوبية،اليوم الاحد، عن تصادم نحو 40 مركبة على طريق سريع متجمد قرب العاصمة سيئول، ورجح مقتل شخص إضافة إلى إصابة العشرات.وأضاف مسؤولون في إدارة الإطفاء بشمال مقاطعة جيونج جي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة العشرات جراء تصادم 40 سيارة على طريق بكوريا الجنوبية المركز الخبري الوطني.

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