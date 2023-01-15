2023/01/15 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن الاطاحة بأربعة إرهابيين في محافظة الأنبار .
وقالت مديرية الاستخبارات في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “بجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تُطيح بـ 4 ارهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت مديرية الاستخبارات في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “بجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تُطيح بـ 4 ارهابيين في الانبار المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تُطيح بـ 4 ارهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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