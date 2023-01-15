هذه هي المدن التي بها أدنى وأعلى تكلفة للإسكان في كندا

2023/01/15 | 20:34 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الشرق إلى الغرب، يقوم الكنديون بصرف الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس من أجل الإيجار وتكاليف السكن.نشر تقرير جديد صادر عن موقع العقارات، Point2Homes، أي المدن الكندية لديها أعلى وأدنى تكلفة للإسكان، وهو ما قد يفاجئ البعض.وفقًا للتقرير، تعد أونتاريو وكولومبيا البريطانية أغلى المقاطعات للعيش فيها، لدرجة أن مدنها هيمنت على قائمة […]

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