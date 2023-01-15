الأمن السعودي يتحرك بعد حادث نصب.. و

2023/01/15 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية القبض على مواطن متهم بالنصب على مندوب توصيل، واتخاذ إجراءات بحق ناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد حساب الأمن العام على تويتر،

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