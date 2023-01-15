انسحابات من تحالف السيادة تهدد بتفكيكه

2023/01/15 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد المحلل السياسي كتاب الميزان، اليوم الاحد، ان انسحاب بعض النواب من تحالف السيادة، يهدد بتفكيكه، فيما بين سبب تلك الانسحابات.

وقال الميزان، لـ(بغداد اليوم)، ان "انسحاب بعض النواب من تحالف السيادة، هو بداية لتفكك هذا التحالف، كون الأسباب التي شكل على أساسها هذا التحالف انتهت، خصوصاً وأنه قائم على أساس الدوافع الحزبية والشخصية لتقسيم المناصب فهذا هو أساس تشكيل هذا التحالف".

وبين ان "الأيام المقبلة ربما تشهد انسحابات جديدة لنواب من تحالف السيادة، خصوصاً مع قرب الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) والانتخابات البرلمانية المبكرة، فستكون هناك اصطفافات جديدة قبل الانتخابات، وهذا الامر يحصل مع كل انتخابات يمر بها العراق".

وأفاد مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم الاحد، بانسحاب عدد من نواب تحالف تقدم، بينهم النائب فلاح زيدان ورعد الدهلكي ونائبين اثنين آخرين.

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