مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد: المنتخب الوطني قادر على تجاوز قطر غداً

2023/01/15 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

أكد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، اليوم الأحد، أن المنتخب الوطني قادر على تجاوز قطر غداً.

وقال محمد في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "منتخبنا الوطني قادر على تجاوز المنتخب القطري يوم غد ضمن مباريات نصف نهائي بطولةخليجي 25".

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