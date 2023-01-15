البرلمان العراقي ينهي عضوية احد النواب

2023/01/15 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الاحد، انهاء عضوية النائب ليث

الدليمي.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الحلبوسي،

انه "استنادا الى المادة (12 /ثانيا) من

قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13)

لسنة

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