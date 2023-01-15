2023/01/15 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور

أمري قبض بحقِّ المُدير العامِّ لهيئة

استثمار ذي قار السابق.

وذكرت الدائرة في بيان، أنَّ "محكمة

تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بقضا

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