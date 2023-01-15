2023/01/15 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية ، الاحد،عن افتتاح مدرستين جديدتين في محافظتي (النجف الاشرف والانبار)، فيما اكدت ان هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من توجه الحكومة نحو دعم البنى التحتية للقطاع التربوي وايلاء هذا الملف اهتماماً مباشراً من قبل وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري .

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة ، الى ان الوزارة تمضي بخطى حثيثة نحو الاستعداد التام لسد فجوة النقص الحاصل في الأبنية المدرسية وتوفير بيئة تعليمية تُناسب الطالب والمعلم وتتلائم مع متطلبات العصر الحديث .

وأكد ان تطوير النظام التعليمي في العراق يتطلب بيئة مدرسية مثالية يكون العنصر البشري فيها هو المؤهل لتخريج طلبة متميزين قادرين على محاكاة الريادة، والإبداع بالتركيز على النوع، وهو ما تعمل وزارة التربية على توفيره وتحقيقه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: افتتاح مدرستين جديدتين في محافظتي الأنبار والنجف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: افتتاح مدرستين جديدتين في محافظتي الأنبار والنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).