النزاهة تكشف عن صدور أمري قبض لمدير عام هيئة استثمار ذي قار السابق

2023/01/15 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن صدور أمري قبض بحق المدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق.

وقالت الدائرة في بيان، إن "محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض بحق المدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق، في موضوع المخالفات الحاصلة في إحالة أحد العقارات كفرصة استثمارية؛ مما أدى لإحداث الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها".

وأضافت، أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر قبض ثانيا بحق المدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق، في قضية المخالفات المرتكبة في أحد العقارات التي تم طرحها للاستثمار".

وأوضحت الدائرة أن "محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمري القبض؛ استنادا لأحكام المادتين (340و331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

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