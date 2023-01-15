النزاهة تكشف صدور أمري قبض لمدير عام سابق في ذي قار

2023/01/15 | 21:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة المذكورة أصدرت أمر قبض ثانياً.

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