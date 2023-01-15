2023/01/15 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، لطريق الانتصارات، بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الألماني كاي هافيرتز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، […]

ظهرت المقالة تشيلسي يحقق انتصاره الأول في 2023 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يحقق انتصاره الأول في 2023) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يحقق انتصاره الأول في 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).