نادي النصر.. تداول فيديو يظهر ابن تاليسكا يتحدى كريستيانو رونالدو ويحتفل على طريقته

2023/01/15 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغرّدون في موقع تويتر مقطع فيديو يظهر ابن البرازيلي تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، يتحدى زميل والده، كريستيانو رونالدو، في صالة الحديد الخاصة بـ"العالمي".

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