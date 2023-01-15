وول ستريت جورنال: رئيس وزراء العراق يؤيد بقاء القوات الأميركية لأجل غير مسمى

2023/01/15 | 21:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد أن العراق لا يزال بحاجة إلى وجود قوات أميركية في بلاده لمواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية.

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