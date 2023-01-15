2023/01/15 | 21:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد 01/15/2023، أن نجاح...

ظهرت المقالة السوداني يشدد على مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة والمحافظات أولاً على المسلة.

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