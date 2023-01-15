مستشار السوداني يحدد إجمالي الدين العام للعراق

2023/01/15 | 21:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء

مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن

الاحتياطيات الأجنبية في العراق عالية

جداً، فيما حدد إجمالي الدين العام.

وقال صالح،إن "الدين العام الداخلي

للبلاد يقدر حاليا بنحو 50 م

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