البنك المركزي العراقي يوضح إجراءاته لمراقبة أداء المصارف الأهلية وتحسين عملها

2023/01/15 | 21:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم

الأحد، إجراءاته لمراقبة أداء المصارف

الأهلية وتحسين عملها، فيما أشار إلى

أنه لم يبقَ بالقطاع المصرفي إلا

المصارف القادرة على تأدية وظائفها.

وقال مستشار البنك إحسان ال

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