2023/01/15 | 21:57 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة البصرة تعطل الدوام الرسمي بسبب نصف نهائي "خليجي 25" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/15 | 21:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة البصرة تعطل الدوام الرسمي بسبب نصف نهائي "خليجي 25") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة البصرة تعطل الدوام الرسمي بسبب نصف نهائي "خليجي 25") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).