"محاكمة بالغة الجور".. منظمة تدعو العاهل السعودي للإفراج عن سلمى الشهاب

2023/01/15 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت منظمة العفو الدولية، مطالبتها بالإفراج عن الناشطة سلمى الشهاب، بمناسبة مرور عامين على سجنها، واصفة محاكمتها بأنها كانت "بالغة الجور".

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