2023/01/15 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رشيد والسوداني يشددان بضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة المركز الخبري الوطني.

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